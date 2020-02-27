Команды двух лидеров западного мира - президента США и премьер-министра Британии сейчас активно заняты просчетом рисков и возможных бонусов от участия Трампа и Джонсона в Параде Победы, который пройдет в Москве 9 мая.

Президент США и премьер-министр Великобритании окончательного решения о своем участии в церемонии еще не приняли, и пока идет процесс согласования позиций сторон, как передает со ссылкой на источники в дипломатических кругах английская The Guardian в своем материале "Важная церемония второй мировой войны в Москве создает дилемму для Великобритании и США".

"Нам нужно найти баланс. В 75-ю годовщину окончания войны важно, чтобы мы отмечали и признавали принесенные совместные жертвы и что мы сражались как союзники. И сделать именно так - желание есть. Но проблема связана с опасениями, что для России этот парад с участием западных лидеров, является лишь средством для достижения своих целей", - заявил один из западных дипломатов.

Поэтому среди компромиссных вариантов, которые изучаются в Вашингтоне и Лондоне, есть такой как участие лидеров в возложении венков в Москве, но без участия в военном параде, вместе с совместным заявлением, которое бы отмежевывало их от военных операций Путина в Сирии и Украине и переписывания истории Кремлем.

Другим вариантом является "сбалансирование" визита в Москву с участием в церемониях, которые состоятся в Украине накануне, 8 мая.

Отмечается, что "правительство в Киеве упорно работает над тем, чтобы представить украинские церемонии как более приемлемый способ почтить память о жертвах Второй мировой войны, без риска одобрить российскую агрессию".

"Украина отмечает 8 мая как День памяти и примирения вместе со всем демократическим миром, - рассказал украинский чиновник. - Пять лет назад по случаю 70-летия окончания второй мировой войны Украина отказалась от советского (теперь российского) стиля чествования сталинской победы над нацизмом".

"Сейчас мы работаем над всеми деталями; логистика и повестка дня будут известны чуть позже. Принимая во внимание вышесказанное, мы надеемся, что американские чиновники примут участие в памятных мероприятиях 8 мая в Киеве", - уточнил западный дипломат.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп объявил войну прессе и подал в суд на The New York Times.