Из киевского метро в феврале убрали терминалы для пополнения зеленых карт метро, которые 1 апреля выйдут из обихода. Автоматы для покупки новых единых проездных уже подключаются.

Об этом сообщила пресс-секретарь киевского метрополитена Наталья Макогон, передает "Украинская правда"

"Как вы знаете, завершается переход на систему электронного билета (единая автоматизированная система оплаты проезда - Ред.). Выводится из обращения зеленая карта и оборудование, которое ее обслуживало, также отключается", - заявила представитель подземки.

В пресс-службе отметили, что параллельно в метрополитене подключаются автоматы для пополнения и покупки нового единого проездного. Однако пополнить новую карту можно будет не только там, но и через интернет - в "кабинете киевлянина".

"Зеленая карта с 1 апреля не продается и не пополняется. Использовать те поездки, которые пассажиры запишут до этой даты, можно будет в течение года", - добавила Макогон.

Также с апреля этого года выведут из оборота и жетоны на разовый проезд в метрополитене. Вместо них пассажиры смогут воспользоваться билетом с QR-кодом или мобильным приложением.

Напомним, что недавно "Страна" разбиралась в том, выгодно ли гостям и жителям Киева будет пользоваться новым единым билетом.

Также мы писали о том, что в скором времени в столице планируется ввести суточные проездные на все виды транспорта.