Высший антикоррупционный суд Украины вынес решение наложить штраф на бывшего нардепа Верховной Рады на 51 000 гривен за то, что он не указал в своей декларации 52 миллиона гривен финансовых обязательств.

Как утверждает Судебный репортер, речь идет о бывшем нардепе Геннадии Бобове (он входил в группу "Відродження", а раньше был членом Партии регионов - Ред.).

О мизерном штрафе для экс-нардепа сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в официальном Facebook.

"Прокуроры САП направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины VIII созыва, которому инкриминируется представление недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Следствием установлено, что народный избранник в ежегодных декларациях за 2015 - 2018 годы, и в декларации, поданной в августе 2019 года, перед сложением мандата народного депутата, не указал финансовые обязательства в размере 52 млн гривен, дорогостоящую недвижимость, а также наличие в собственности частного предприятия с долей в уставном капитале 98,2%.

26 февраля 2020 во время подготовительного заседания между прокурором САП и обвиняемым, бывшим народным депутатом подписано соглашение о признании виновности.

Приговором Высшего антикоррупционного суда утверждено указанное соглашение, лицо признано виновным по ст. 366-1 УК Украины и назначено наказание в виде штрафа в сумме 51 000 гривен.

Кроме того, лицо лишено права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на 1 год", - идет речь в заявлении пресс-службы.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что сын Луценко фигурирует в деле о контрабанде леса.

Так же мы рассказывали, что на тест по отбору новых прокуроров в САП не явились почти шесть десятков кандидатов.