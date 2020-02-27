В четверг, 27 февраля, на въезде в ТРЦ "Барабашово" в Харькове произошла потасовка между предпринимателями рынка и людьми, которые одеты в форму муниципальной охраны города.

Видео с соответствующими кадрами в соцсетях публикуют различные городские паблики.

Как видно на одном из видеороликов, люди в темно зеленой форме преграждают путь предпринимателям. Один из мужчин попал в кадр, держа в руках пистолет. Он кричит женщине "не провоцировать". Также на видео слышны звуки выстрелов и взрывов. Как сообщают очевидцы, движение по Академика Павлова перекрыто. Официально информация уточняется.

Видео: YouTube/Марина Шевченко

Как сообщает АТН, по словам очевидцев, неожиданно, около часа назад, к группе предпринимателей организованно подошла группа, состоящая из нескольких десятков молодчиков в (скорее всего, их подвезли) в униформе без опознавательных знаков.

Молодые люди попытались снести заграждения на дороге, которую охраняют предприниматели, угрожали предпринимателям оружием, предположительно, травматическим, а затем произошла стрельба и распылили газ.

В это время мимо проходили покупатели с детьми, среди них есть надышавшиеся газом.

По информации "Интерфакс-Украина", силовое противостояние началось из-за строительства дороги.

"Группа людей в камуфляже с закрытыми лицами обеспечивает демонтаж арки. Они используют газ. Со стороны предпринимателей несколько пострадавших. Сейчас (рабочие - Ред.) начали срезать опору автогеном, хотя под ней масса людей стоит. Полиция на месте, но не вмешивается", - сообщил пресс-секретарь ТЦ "Барабашово" Сергей Зайцев.

По его словам, люди, которые проводят работы, не предъявили никаких документов. Также сообщается, что несколько человек в ходе столкновений получили ранения.

"У двух ожоги глаз. Им оказали помощь на месте. Еще у двоих - ожоги рук и ног. Со слов пострадавших - от светошумовой гранаты. Их повезли в больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - рассказал директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта.

Как сообщалось, 5 сентября 2019 года городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что муниципальные власти рассматривают возможность строительства новой дороги, которая соединит Салтовку с центром города. 16 октября 2019 Харьковский горсовет утвердил строительство этой дороги, несмотря на протест пикетировавших сессию предпринимателей с ТЦ "Барабашово", чьи торговые павильоны будут "отселены" в связи со строительством дороги. "За" проголосовал 51 депутат, "против" - 4.

Кернес назвал акцию предпринимателей проплаченной, а их действия - "проявлением непатриотической агрессии в отношении города".

Он также напомнил, что строительство дороги планировалось давно и пообещал, что предприниматели, которых придется "отселить" с места будущего строительства, смогут заключить договоры с КП "Городской торговый рынок" и получить места на его территории.

"Эта дорога была предусмотрена генеральным планом 1953, 1986, 2004 и 2013 годов. Когда земля передавалась в аренду Концерну "АВЭК", его предупреждали, что это для временного размещения торговых павильонов или автостоянок... КП "Городской торговый рынок" будут выделены деньги для строительства малых архитектурных форм и сдачи их в аренду предпринимателям", - сказал Кернес.

Напомним, в октябре в Харькове 2000 предпринимателей с рынка "Барабашово" пришли под мэрию с акцией протеста.

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