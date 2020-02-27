Партия "Голос" певца Святослава Вакарчука презентовала свою стратегию "холодной деоккупации" территорий Донбасса и Крыма при одновременно выходе из Минских соглашений.

Это следует из трансляция партии "Голос" с презентации и краткий план "Голос разума: стратегия холодной деоккупации оккупированных районов Донбасса и Крыма".

Вакарчук объяснил, почему "Голос" назвал его "Планом холодной деоккупации".

"Холодной", потому что имеем надежду – не уверены, но надеемся – что именно таким способом, без горячей фазы, мы можем приблизиться к решению сложной проблемы восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме", - сказал Вакарчук.

Вакарчук заявил, что "Минские соглашения" убивают украинцев, они создают иллюзию движения к миру и размывают украинский суверенитет. Если их соблюдать, "Украина не получит мир на своих условиях. Они лишь приостановили горячие бои на Донбассе, и совсем не дают ответа, как вернуть Крым".

Глава фракции и автор документа Сергей Рахманин, в свою очередь, заявил, что "это война", а концом войны всегда является победа, а под победой политсила понимает "возвращение людей и территорий, возвращение территориальной целостности и суверенитета.

"Минские соглашения теоретически обещают нам восстановление территориальной целостности с фактическим лишением суверенитета над частью территории. А это недопустимо с точки зрения партии "Голос" и всех людей, которые работали над этим планом", - сказал он.

Рахманин отметил, что несмотря на дипломатические действия нужно укреплять Вооруженные силы, потому что дипломатия сильна, когда за ней стоит крепкая армия.

План "Голоса", который партия рассматривает как альтернативу Минским соглашениям, в общих чертах предусматривает такие этапы:

Прекращение огня на всей "линии фронта" (разграничение) – не менее 6 месяцев, желательно года; Демилитаризованная зона и международная полицейская миссия; Начало разоружения; Создание условий для деоккупации; Начало деоккупации и временная международная администрация; Завершение деоккупации и начало реинтеграции Донбасса; Первые выборы на освобожденных территориях; Возврат Крыма.

При этом в презентации и в выступлениях лидеров партии не дается ответа на два ключевых вопроса:

Каким образом побудить Россию и сепаратистов отказаться от Минских соглашений и согласиться на "план Вакарчука"? Если Украина, согласно "плану Вакарчука" выйдет из Минских соглашений, это создаст условие для снятия санкций с России (которые привязаны к Минским соглашениям). Просчитывают ли составили плана такой эффект от начала его реализации?

Полную версию плана читайте здесь.

Видео: youtube.com

Фото: pravda.com.ua

Напомним, что на фоне падения рейтинга и слухов об уходе Вакарчука из Рады, в "Голосе" решили презентовать план по возврату Донбасса и Крыма.

Также мы писали о том, что в МИД готовы к тому, что после реинтеграции Донбасса в местной власти останутся представители "ЛДНР".