В четверг, 27 февраля, во Львовской области местные жители перекрыли международную трассу М-09 "Львов - Рава-Русская". Они протестуют против присоединения села к областному центру.

Об этом со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львовской области пишет "Интерфакс-Украина".

В акции протеста, которая началась около 10:00, приняли участие жители села Малехов Жалковского района области, оно прилегает ко Львову. Именно поэтому населенный пункт, согласно проекту перспективного плана области, подготовленному Львовской ОГА, должен стать частью будущей Львовской объединенной территориальной громады.

Около 40 человек с утра сначала 10 минут беспрерывно ходят по нерегулируемому пешеходному переходу, а потом в течение 5 минут пропускают транспорт.

Напомним, 24 февраля под Киевом протестующие полностью перекрыли Одесскую трассу. За участие в митинге им заплатили по 150 гривен.