В аэропорту "Борисполь" проверяют температуру не у всех пассажиров. Фото: Facebook/ Олександр Ткаченко

Несмотря на принятое 25 февраля решение СНБО об обязательном температурном скрининге для абсолютно всех граждан, прибывающих на территорию Украины, в аэропорту "Борисполь" по-прежнему проверку проводят недобросовестно. 

Об этом в Facebook сообщил нардеп Александр Ткаченко.

"Короновирус на замке, рейс не из Милана или Пекина, но, аэропорт "Борисполь", хоть не делайте вид, блин. Все это - вы, то есть Украина. Вас встречают этот "Доктор Айболит" и его "Снегурочка", которые через одного пассажира проверяют температуру в самолете", - написал Александр Ткаченко и опубликовал соответствующее фото.

Скриншот Facebook-страницы Александра Ткаченко

В аэропорту Борисполь проверяют температуру

Скриншот, фото: Facebook/ Олександр Ткаченко

О подобной проблеме недавно сообщала украинка, прибывшая из Италии, где стремительно увеличивается число заразившихся коронавирусом. По ее словам, в "Борисполе" температуру людей, прилетевших из Рима, так и не померили

Между тем, только в понедельник, 24 февраля, из Италии, где зафиксирована  вспышка коронавируса, в столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" прилетели 4 самолета. На их борту находились 611 пассажиров.

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