Несмотря на принятое 25 февраля решение СНБО об обязательном температурном скрининге для абсолютно всех граждан, прибывающих на территорию Украины, в аэропорту "Борисполь" по-прежнему проверку проводят недобросовестно.

Об этом в Facebook сообщил нардеп Александр Ткаченко.

"Короновирус на замке, рейс не из Милана или Пекина, но, аэропорт "Борисполь", хоть не делайте вид, блин. Все это - вы, то есть Украина. Вас встречают этот "Доктор Айболит" и его "Снегурочка", которые через одного пассажира проверяют температуру в самолете", - написал Александр Ткаченко и опубликовал соответствующее фото.

Скриншот, фото: Facebook/ Олександр Ткаченко

О подобной проблеме недавно сообщала украинка, прибывшая из Италии, где стремительно увеличивается число заразившихся коронавирусом. По ее словам, в "Борисполе" температуру людей, прилетевших из Рима, так и не померили.

Между тем, только в понедельник, 24 февраля, из Италии, где зафиксирована вспышка коронавируса, в столичные аэропорты "Борисполь" и "Киев" прилетели 4 самолета. На их борту находились 611 пассажиров.