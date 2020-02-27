Эвакуировать украинцев из Италии пока не будут. Консулы поддерживают контакт с выехавшими за пределы Украины гражданами, в том числе и с туристами на Апеннинском полуострове.

Об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко на фоне того, что в Италии подтвержден первый случай заражения украинки коронавирусом, передает издание "Украинские Новости".

"На данный момент, об эвакуации из Италии (украинцев) речь не идет", - заявил чиновник и добавил, что все просьбы граждан Украины за рубежом учитываются.

По словам Коваленко, консульская служба постоянно поддерживает связь с находящимися за границей украинцами, в том числе и в Италии.

Стоит отметить, что "Страна" ведет прямую трансляцию событий, происходящих на фоне заражения украинки коронавирусом.

Также мы писали, что количество случаев заражения коронавирусом в Италии вечером в среду выросло до 400 человек.

Напомним, что пока жители Украины беспокоятся о коронавирусе, в страну пришла вторая волна эпидемии свиного гриппа. Так, за прошлую неделю - с 17 по 23 февраля - в Украине от осложнений скончались 10 человек.