Кабинет Министров выделил 2,65 млн гривен на содержание граждан в обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" в Полтавской области.

Об этом Украинским новостям сообщила пресс-секретарь премьер-министра Алексея Гончарука Диана Давитян.

По ее словам, соответствующее распоряжение было принято правительством на внеочередном заседании 17 февраля."2,65 млн гривен были утверждены 17 февраля распоряжением. Это на содержание людей", - сказала она.

20 февраля 2020 года Украина эвакуировала из Уханя (Китай) 45 граждан Украины и 27 иностранцев. Всего в обсервацию в медцентр "Новые Санжары" на 14 дней были помещены 89 граждан, включая водителей автобусов, сопровождающих и медиков.

Напомним, что зараженных коронавирусом в Новых Санжарах не оказалось.

Также мы писали о том, что появилось видео, как женщины около Новых Санжар забрасывают камнями автобусы с украинцами из Уханя.