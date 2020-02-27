В ближайшие дни, 27-29 февраля, предстоятель Украинской православной церкви Онуфрий будет находиться с визитом в Черногории, где на прошлых выходных протестный молебен в поддержку Сербской православной церкви собрал рекордное число верующих.

Об этом пишет Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Сообщается, что Онуфрий пребудет в Черногорию не один, а вместе с архиереями УПЦ. Они примут участие в праздновании дня памяти преподобного Симеона Мироточивого - отца святителя Саввы Сербского.

В четверг, 27 февраля, митрополит УПЦ в Онуфрий вместе с митрополитом Черногорским и Приморским Амфилохием возглавят литию (крестный ход) на площади кафедрального собора Воскресения Христова в Подгорице.

А 28 февраля украинская делегация посетит Цетиньский монастырь, где поклонится мощам святителя Петра Цетиньского. Также в программе - визит в резиденцию митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия. В этот же день Онуфрий пообщается с представителями СМИ Черногории на пресс-конференции.

В субботу, 29 февраля, предстоятель УПЦ в сослужении архиереев Украинской и Сербской православных церквей возглавит Божественную Литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова в столице Черногории, после завершения которой состоится крестный ход по улицам Подгорице.

Напомним, недавно парламент Черногории принял закон, предусматривающий изъятие церковной собственности у канонической Сербской православной церкви. После этого СПЦ раскритиковала и выступила против одобренного парламентом Черногории законопроекта о религиозной собственности, считая, что он направлен на вытеснение сербской церкви из Черногории.