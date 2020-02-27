Недавно читателей вестников о светской жизни потрясла новость о том, что бывшую невесту украинского боксера Владимира Кличко, актрису Хайден Панеттьери избивает ее нынешний спутник Брайан Хикерсон. Так, американским таблоидам стала известна реакция Кличко-младшего на происходящее с матерью его дочери.

Об этом сообщает издание US Weekly.

Так, через некоторое время после избиения, Хайден стала скучать по своему бывшему и опубликовала в Твиттере фото Владимира Кличко, танцующего с их дочерью, и подписала: "Самый лучший папа". Однако вскоре пост был удален.

Скриншот: Хайден Панеттьери в Твиттер

В свою очередь Кличко, по данным инсайдеров, все еще не равнодушен к жизни Хайден. "Владимир очень беспокоится за Хайден. Он продолжает заботиться о ней и искренне желает ей всего наилучшего", - заявил анонимный источник.

Напомним, что 14 февраля 2020, в День влюбленных парень американской актрисы Брайан Хикерсон избил свою спутницу.

Стоит отметить, что это был не первый подобный случай. Мужчину уже задерживали за домашнее насилие 9 месяцев назад.