В Украине могут произойти серьезные перестановки в правительстве - вплоть до смены премьера. На его место сватают многих, но больше всех в последнее время обсуждают кандидатуру Сергея Тигипко - бывшего вице-премьера времен Януковича. И видного деятеля Партии регионов.

Встречу с Тигипко уже официально подтвердили и президент Зеленский, и премьер Гончарук. При этом своей возможной отставки глава Кабмина не подтвердил и не опроверг. А собеседование с Тигипко Гончарук обосновал необходимостью "усилить команду".

То есть Сергей Леонидович может занять совсем не обязательно премьерский пост. А войти в команду Гончарука в должности, скажем, вице-премьера.

Это могло бы стать удобным трамплином для Тигипко впоследствии и на место главы правительства. Хотя пока перспективы его назначения куда-либо - не стопроцентные. Как уже рассказывала "Страна", у Зеленского рассматривают еще как минимум пять кандидатов.

"Страна" выяснила, чем известен самый обсуждаемый кандидат - Сергей Тигипко.

От Кишинева до комсомола

Сергей Тигипко родился в Молдавии 13 февраля 1960 года в селе Драгонешты. Его отец заведовал колхозной пасекой и умер, когда Сергею было десять лет.

Тигипко - средний брат в семье из трех сыновей. После смерти отца они жили на окраине Кишинева - возле мусорной свалки и без канализации, как рассказывал потом политик.

В возрасте 17 лет Сергей переезжает в Днепропетровск, где поступает в металлургический институт. После окончания вуза служит в армии в танковый войсках. И уже там становится комсоргом полка.

Сергей Тигипко в молодости (справа)

С "оруэлловского" 1984 года Тигипко уже окончательно идет по линии комсомола, начав с секретаря комитета в Днепропетровском металлургическом техникуме. Уже через два года он становится завотдела агитации и пропаганды Днепрпетровского обкома комсомола. И его вторым секретарем.

В 1989 году Тигипко становится первым секретарем обкома комсомола. А на его место в отдел агитации и пропаганды заходит еще один активный комсомолец тех времен - Александр Турчинов. Сегодня ярый антикоммунист, националист и баптистский пастор.

Нужно понимать в какое время происходил карьерный взлет что Турчинова, что Тигипко. Это был период распада СССР, когда капитализм пускал первые ростки. Причем произростали они особенно обильно через комсомольские структуры.

Органы ВЛКСМ стали настоящей "школой бизнеса" для многих советских людей.

В том числе и для Сергея Тигипко.

Поход в политику и бизнес

После ГКЧП и запрета деятельности КПСС и комсомола в 1991 году Тигипко становится зампредседателя правления банка "Днiпро". А затем - и "Приватбанка".

То есть Тигипко уже тогда вошел во влиятельную когорту "днепропетровских". А это, кроме упомянутого Турчинова, и Юлия Тимошенко, и Леонид Кучма, и многие другие. Не говоря уже об Игоре Коломойском, который был акционером "Привата".

В 1997 году Тигипко начинает более активно заниматься политикой. Еще с 1994 года он уже был советником президента Кучмы по финансовой политике. А через три года получает свой первый пост в правительстве - вице-премьера по вопросам экономики.

Что из себя тогда представляла украинская экономика - помнят многие. Галопирующая инфляция, кризис неплатежей, бартерно-зачетные схемы, задержки по зарплатам, грабительская приватизация государственных активов только-только появляющимимся олигархами. Рейдерство, повальная коррупция и сращивание бизнеса с криминалом.

Интересно, что в 1997 году Тигипко, будучи вице-премьером, получает от Франции высокую государственную награду - Орден почетного легиона. По сообщениям СМИ - за содействие передачи завода "Николаевцемент" концерну Lafarge, в правление которого входила супруга Ширака - Бернадет.

Из правительства Пустовойтенко Тигипко перекочевал в Кабмин Виктора Ющенко - министром экономики. Видимо, это было условием Леонида Кучмы, который активно патронировал Тигипко.

В 2000-м году он окончательно уходит из "Приватбанка", а заодно и подает в оставку из правительства Ющенко, обвинив его в неэффективности. И через год создает финансово-промышленную группу ТАС, названную по инициалам дочери - Тигипко Анны Сергеевны.

Одновременно экс-министр возглавляет партию "Трудовая Украина" и в коалиции с Партией регионов штурмует Раду. Их блок "За единую Украину" (в народе иронично названный "За еду") проходит в парламент, заняв лишь третье место после "Нашей Украины" Виктора Ющенко и Компартии. Но за счет мажоритарщиков вокруг "За еду" Кучма сумел собрать шаткое большинство.

Тигипко получает место главы Нацбанка. А премьером становится Виктор Янукович.

Тогда Кучма выбирал кого сделать своим преемником и выставить на выборы президента от власти против набиравшего рейтинг Виктора Ющенко.

Некоторое время, правда, Леонид Данилович пытался реализовать альтернативный сценарий - преобразовать Украину в парламентскую республику, чтоб лишить будущего президента полномочий. Но во время решающего голосования за изменения в Конституции в апреле 2004 года не хватило всего нескольких голосов.

И стало понятно, что нужно идти на выборы президента и давать на них бой Ющенко.

Кучма выбирал тогда из нескольких кандидатов. В их числе был и Сергей Тигипко. Причем он считался сильным претендентом, так как против него не было большого негатива в обществе.

Но набиравшая силу донецкая финансово-политическая группа требовала выдвинуть Януковича, в противном случае угрожая перейти на сторону Ющенко. К тому же у Януковича тогда из всех провластных кандидатов был самый высокий рейтинг.

Поэтому, в конечном итоге, ставка была сделана на Януковича.

Уже потом, после первого Майдана, пошли разгоры, что это была роковая ошибка. И что если б сделали ставку на благообразного Тигипко, а не на Януковича с двумя судимостями (что позволило его легко демонизировать и превратить в глазах значительной части избирателей в "зека"), то никакого бы Майдана не было, а Тигипко бы легко победил Ющенко.

Но история не знает сослагательного наклонения.

Тогда, в 2004 году госаппарат нехотя, но подчинился решению Кучмы. А чтоб пресечь разговоры о разброде и шатании во власти Тигипко сделали главой избирательного штаба Януковича.

Но уже после второго тура, как только стало понятно, что начался Майдан и перспективы Януковича удержать победу, присужденную ему ЦИКом во втором туре, призрачны, Тигипко заявил, что уходит с поста глава штаба. Тогда это было воспринято как знак того, что "днепропетровские" (а в их числе и сам Кучма) отходят от Януковича.

За это Тигипко в окружении Виктора Федоровича некоторое время величали "предателем", но затем отношения восстановились.

После первого Майдана Тигипко на несколько лет ушел из политики и сосредоточился на развитии своей группы "ТАС".

Вернулся на политическую арену он лишь в 2009 году, когда объявил, что создает партию "Сильная Украина" и идет в президенты.

На выборах в 2010 году Тигипко создал себе образ технократа и "третьей силы", выступив неожиданно мощно. Он занял почетное третье место, набрав аж 13% голосов.

Во втором туре он не поддержал ни одного из кандидатов - ни Януковича, ни Тимошенко. Что объективно сыграло в пользу Януковича (по умолчанию большая часть избирателей Тигипко и так собиралась за него голосовать).

За это после своей победы на выборах новый президент назначил Тигипко вице-премьером в правительстве Азарова.

Тигипко очень прочно врос в вертикаль власти Януковича и даже влил в Партию Регионов партию "Сильная Украина", став заместителем главы ПР.

После Майдана

После падения власти Януковича, Сергей Тигипко дал понять, что готов баллотироваться на пост президента от Партии Регионов, что было логично - на тот момент у него был самый высокий рейтинг среди всех регионалов. Но его кандидатуру торпедировало "ахметовское" крыло партии, выдвинув на выборы Михаила Добкина, который по итогу набрал всего 3%.

А Тигипко пошел самостоятельно, заняв пятое место с 5,23%.

На выборы в Верховную Раду в 2014 году Тигипко, отказавшись от предложения возглавить Оппозиционный блок, пошел во главе своей партии "Сильная Украина". Но, в отличие от ОБ, эта партия не преодолела 5% барьер.

С тех пор Тигипко политикой не занимался, а его партия "Сильная Украина" не обновляла сайт с осени 2014 года.

На данный момент он остается владельцем и руководителем финансовой группы "ТАС". Она плотно сотрудничала с властью во времена Порошенко, скупая активы ликвидируемых банков.

А в начале 2019 года он за 300 миллинов долларов купил у Петра Порошенко завод "Кузня на Рыбальском".

Эту сделку юрист Андрей Портнов называл фиктивной - с целью отмывания денег Порошенко. По этому поводу уже расследуется уголовное дело. В сентябре Печерский суд по запросу ГБР арестовал имущество завода. А Тигипко вызывали на допрос по этому делу. Правда, уже осенью арест был снят.

Сам же бизнесмен отрицал фиктивный характер сделки и говорил, что намерен развивать предприятие.

"Вот на этой территории (Рыбальского острова - Ред.) мы и планируем начать в ближайшее время масштабный строительный проект. Скорее всего, это будет жилой массив - со школами, детскими садиками, коммерческой недвижимостью. Что же касается участка в 9 га возле железнодорожного вокзала, то на нем планируем построить большой торгово-офисный центр", - говорил он в интервью "НВ".

В остальном Сергей Тигипко особо не будражил общественность. Он вел насыщенную культурную жизнь, появляясь на светских мероприятиях - к примеру, на Одесском кинофестивале.

Одна из недавних историй с Тигипко - это его развод с женой Викторией. Процесс начался в 2018 году.

Еще один скандал - это конфликт Сергея Леонидовича с британским правосудием. Как писали СМИ, Тигипко помог своей дочери Анне вывезти из Лондона в Киев ее детей - граждан Великобритании, на которых претендовал также их отец - англичанин. Однако лондонский суд предписал Анне вернуться и вернуть детей, чтобы их отец мог видеться с ними. А помощью Сергея Тигипко в "похищении" внуков занялся Скотленд Ярд.

Расклады вокруг Тигипко сегодня

По данным "Страны" Зеленский давно и близко знаком с Тигипко. И считает его сильным специалистом, который может наладить эффективную работу Кабмина. То ли на посту премьера, то ли, для начала, на посту вице-премьера по экономике или первого вице-премьера с перспективой возглавить правительство.

Также у Тигипко неплохие отношения с олигархом Игорем Коломойским, с которым продолжает поддерживать контакт часть команды Зе.

В "минус" для промайдановской части окружения Зеленского играет "региональное" прошлое Тигипко (в контексте которого нужно еще и решить вопрос по обхождению закона о люстрации). Также по этому поводу могут быть вопросы и у Запада (хотя с США и ЕС у Тигипко есть давний контакт).

С другой стороны, это может оказаться плюсом для России. И уж точно не является минусом для "юго-восточной" части избирателей Зеленского. У них скорее возникнут вопросы относительно плотного сотрудничества Тигипко с Порошенко во время правления последнего.

Детальнее о премьериаде - в видеоблоге Олеси Медведевой "Ясно.Понятно".