В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, смогут принимать людей на карантин и лечение в случае возможного распространения коронавируса.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в начале заседания Киевсовета, сообщает в четверг, 27 февраля пресс-служба мэра.

"Вы видите, какая ситуация и насколько взволнованные украинцы относительно возможного распространения коронавируса. В столице и в стране случаев заболеваний не зарегистрировано. Но мы должны быть готовы к тому, если такое случится. В Киеве определены больницы, где подготовлены боксы в инфекционных отделениях, которые смогут принимать людей на карантин и лечение", – заявил мэр столицы.

Также в пятницу, 28 февраля, вместе со специалистами Минздрава, в одной из столичных больниц будет проведено обучение для медиков - как оперативно и слаженно действовать в ситуациях выявления случаев заболевания или подозрения на коронавирус.

Вместе с тем, по словам Виталия Кличко, необходимо проводить и просветительскую кампанию в школах, других социальных учреждениях, в публичных местах.

Напомним, что на границе Украины температуру измерили у 75 000 человек, но коронавируса не нашли.

Также мы писали о том, что украинка заразилась в Италии коронавирус.