Россия скоро определит участника, которому выпадет честь представить страну на Евровидении-2020 в Роттердаме.

Украинцы активно спрашивают у поисковиков, кто представит Москву на Евровидении. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-Trends.

Вероятным претендентом называют 35-летнего певца из Запорожья Александра Панайотова. Также в шорт-листе белорус, выступающий под творческим псевдонимом Тима Белорусских, Ольга Бузова, группа Little Big и другие.

"Страна" рассказывает о возможных претендентах Евровидения-2020 от России и как там будет проходить выбор участника.

Кто выбирает артиста для Евровидения в РФ

Кандидатура Панайотова еще не утверждена и не озвучена. Однако у певца есть все шансы стать фаворитом от России.

В РФ участника должны назвать по телевидению со дня на день, потому что в стране нет традиции Нацотбора, как в Украине.

Полномочия выбора артистов - у представителей Европейского вещательного союза "Первого канала" и "ВГТРК". Эти компании не только являются правообладателями трансляции конкурса, но и попеременно "назначают" артиста. Телеканалы могут озвучить кандидатуру самостоятельно на основании мнения экспертного жюри или устроить телеголосование. Оба способа не противоречат правилам и используются во многих странах. Однако в России нацотбора избегают с 2012 года, когда на Евровидение от России попали "Бурановские бабушки".

Также публике пока не предъявили песню, с которой выступит российский артист. Ее для Панайотова на "Евровидение" помогал выбирать его продюсер Григорий Лепс. Возможно, песню сейчас совершенствуют и шлифуют, чтобы представить слушателям лучшую аранжировку.

"Сам я из Запорожья, живу в Москве"

Александр Панайотов родился 1 июля 1984 года в Запорожье. Впервые он вышел на сцену в 9 лет с песней "Прекрасное далеко". Когда ему было 10 лет он поступил в местную музыкальную школу. Дебютировал на запорожской сцене 1 июня 1997 года, когда на площади исполнил песню Александра Пономарева "З ранку до ночi". Между тезками-певцами действительно есть внешнее и вокальное сходство. Также известно об окончании Панайотовым Киевского национального университета культуры и искусств (ректора Михаила Поплавского, - Ред.). Пожалуй, это и все, что связывает певца с Украиной.

Долгое время Панайотов живет в Москве и выступает как российский исполнитель. Он участвовал во многих российских музыкальных проектах: в 2002 году вошел в десятку конкурса "Стань звездой", в 2003 году занял второе место в "Народном артисте", в 2016 году дошел до финала пятого сезона российского шоу "Голос", после которого и стал подопечным продюсерского центра Григория Лепса. В 2020 он участвовал в телепроекте "Стань "звездой".

В сети можно найти выступление 32-летнего Панайотова, который на слепых прослушиваниях "Голоса" исполнил песню "All by myself" Эрика Кармена. К нему развернулись тогда все кресла судей - Димы Билана, Григория Лепса, Полины Гагариной и Андрея Агутина. Члены жюри аплодировали певцу стоя и чуть не переругались за право заполучить артиста в свою команду.

В приветствии он рассказал о себе. "Вот пою. Сам из города Запорожья. Живу в Москве. Пою, иногда гастролирую. Решил к вам заглянуть на огонек".

В итоге Полина Гагарина сказала, что ей бы хотелось для Панайотова самой большой популярности. А Лепс предложил его продюсировать. В итоге Панайотов выбрал Лепса, сказав, что "Магомет идет к горе...".

В 2016 году, обретя популярность после "Голоса", Панайотову вручили премию "ZD Award 2016", в номинации "Возвращение года".

А вот Панайотов в проекте "Народный артист" в 2003 году. В первом туре он исполнил песню "Замыкая круг" Машины времени. Жюри тогда отметили некую милизматичность пения артиста (это так называемое пение с украшениями, когда на один слог текста поется по несколько нот, - Ред.) и "выпендрежность" певца.

Одной из жюри тогда была Лариса Долина. Она отметила хорошие задатки Панайотова. Но сказала, что его голосом нужно серьезно заниматься. "То есть нужно такого, чтобы его просто взял скрутил в бараний рог и все", - заключила российская эстрадная джазовая певица Лариса Долина.

У исполнителя нет собственных хитов или дорогостоящих клипов. На международном музыкальном фестивале "Жара" Панайотов исполнил песню Примадонны "Любовь, похожая на сон".

Интересно, что Панайотова называли вероятным представителем России на Евровидение-2017, которое проходило в Киеве. Он заявлял, что готов спеть песню, объединяющую "братские украинский и российский народы". Потом он признался, что на конкурс не поедет, а его участие - не больше, чем слухи.

Панайотов предлагал перенести конкурс из Киева в "нейтральную" страну или вообще бойкотировать конкурс. "Я много пробовался, подавал заявку, но никогда не попадал на этот песенный конкурс. Дома сидел перед телевизором и болел", - рассказал о всех попытках участвовать в конкурсе певец.

Напомним, в 2017 году Россия отправила на Евровидение певицу Юлию Самойлову. Однако 22 марта 2017 года Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию Украины в связи с посещением ею Крыма в 2015 году, так как по украинскому законодательству это является нарушением. В итоге Россия отказалась заменить претендента и вовсе не участвовала в Евровидении в 2017 году.

В одном из интервью Панайотов заявил, что если ему не удастся принять участие в "Евровидении" в 2020 году, он больше не будет делать попыток принять участие в конкурсе.

Какие еще в России претенденты на Евровидение-2020

Помимо Панайотова от России на конкурс может поехать белорус Тима Белорусских, чей взлет на вершины чартов с "Мокрыми кроссами" и "Незабудкой" оказался одним из самых стремительных в русскоязычной поп-музыке. Его кандидатуру прочит известный украинский и российский композитор Игорь Крутой.

Также в качестве возможных претендентов можно выделить известную российскую телеведущую и певицу Ольгу Бузову.

У экс-участницы "Дома 2" Оли Бузовой самый популярный клип - "Мало половин". Ее участие в "Евровидении-2020" стало настоящей интригой после того, как она пообещала исполнить следующую англоязычную песню на международном конкурсе "Евровидение". Однако артистка не уточнила, в каком году это произойдет. Поп-король российской сцены Филипп Киркоров заявил, что Бузова достойна быть представителем России на "Евровидении".

Еще один претендент - рейв-группа Литтл Биг, чей сингл Skibidi давно стал платиновым. Можно сказать, что эта группа запоминается своей хореографией и "фриковостью". Их песни давно стали популярными.

В рамках Atlas Weekend-2019 в Киеве выступление Little Big произвело настоящий фурор. На их выступление пришло огромное количество народа, все танцевали, снимали с себя одежду и зажигали дымовые шашки.

Российская поп-певица Юлия Зиверт Zivert, которая прославилась благодаря своим трекам "Анестезия" и Life также является кандидатом на Евровидение 2020 от России. Ее трек Life стал самым разыскиваемым в Shazam по итогам прошлого года, а песня заняла второе место в рейтинге популярных треков Apple Music. Кстати, у Зиверт есть песня с Филиппом Киркоровым, а большинство артистов, которые с ним сотрудничают, как известно, едут на "Евровидение".

Также в узких кругах обсуждаются артисты: украинская певица Maruv, российская певица НаЗима (НаZима), Manizha, Елена Темникова, Егор Крид, Полина Богусевич, Нюша. Однако вероятность участия этих артистов минимальна. По словам Maruv, она бы выступила на "Евровидение" не как участница, а как гостья - за гонорар, как Мадонна в 2019 году.

Как сообщала "Страна", на Евровидение-2020 от Украины поедет группа Go-A. Участников выбрали жюри и зрители из шести финалистов Нацотбора, среди которых помимо группы Go_A были Tvorchi, исполнители KRUTЬ, David Axelrod, Jerry Heil и KHAYAT.