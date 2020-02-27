Во Всемирной организации здравоохранения выяснили, что переносчиками коронавируса могут быть не только летучие мыши, но и любые дикие, одомашненные или домашние животные.

Об этом со ссылкой на данный ВОЗ сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Согласно данным ВОЗ, вирус, который вызывает заболевание Covid-19, называется SARS-CoV-2. Наиболее вероятными природными резервуарами для SARS-CoV-2 являются летучие мыши, но считается, что вирус преодолел видовой барьер и передаваться человеку от другого промежуточного животного-хозяина. Этими промежуточными животными-хозяевами могут быть домашние, дикие или одомашненные дикие животные, которые еще не идентифицированы", - сказано в сообщении.

Кроме того, сообщается, что коронавирусы очень стабильны и хорошо сохраняются в замороженном состоянии. Согласно исследованиям других коронавирусов, при температуре -20 градусов они могут выживать в течение двух лет.

Исследования, проведенные на SARS-CoV и MERS-CoV, показывают, что эти вирусы могут сохраняться на различных поверхностях в течение нескольких дней в зависимости от комбинации параметров, таких как температура, влажность и свет. Например, при температуре -4 градуса MERS-CoV может оставаться жизнеспособным до 72 часов.

Несмотря на это, в ВОЗ уточняют, что гигиена пищевых продуктов может предотвратить передачу вируса через продукты питания. Так, коронавирусы являются термолабильными, то есть показывают чувствительность к температуре +70 градусов. Поэтому, как правило, следует избегать употребления сырых или недоваренных продуктов животного происхождения. С сырым мясом, сырым молоком следует обращаться осторожно.

Также Китай пересмотрел свое пособие по классификации случаев для Covid-19, исключив классификацию"клинически диагностирован". Теперь останутся только две классификации: "подозреваемые" и "подтвержденные" случаи.

Напомним, "Страна" следит за тем, как коронавирус распространяется по Европе. По состоянию на 27 февраля известно, что украинка заразилась в Италии.