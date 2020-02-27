Один из обвиняемых в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк получил подозрение. По данным журналистов, этим подозреваемым является бывший помощник нардепа Игорь Павловский.

Об этом заявил источник "Украинской правды" в Офисе генпрокурора.

"По версии следствия, указанные лица подозреваются в незаконном завладении транспортными средствами на сумму около 5 млн грн, совершенном организованной группой и совмещенном с насилием, опасным для жизни или здоровья потерпевшего (ч.3 ст.289 УК Украины)", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

В свою очередь, источник журналистов в правоохранительных органах утверждает, что речь идет об Игоре Павловском. Так, по версии следствия, он является руководителем преступной организации. Стоит отметить, что новые подозрения были вручены фигурантам дела об убийстве Екатерины Гандзюк в среду, 26 февраля.

Напомним, что экстрадиция из Болгарии фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк, гражданина Украины Алексея Левина отложена. Отсрочка связана с апелляцией на решение суда об экстрадиции.

Ранее мы писали о том, что подозреваемый в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк помощник бывшего нардепа Николая Паламарчука Игорь Павловский оставлен под стражей.