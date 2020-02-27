В рамках проекта "Большая Стройка", инициированного президентом Владимиром Зеленским, Кабмин в текущем году утвердил госгарантии под кредиты для "Укравтодора" на сумму 19,5 млрд грн.

Соответствующее решение, в числе прочих, было принято 26 февраля, на заседании Кабмина, пишет на своей странице в Facebook советник премьер-министра Юрий Голик.

"В преддверии массового старта Национальной программы "Большая Стройка" по всей стране на заседании Кабинета Министров - день "Укравтодора" и дорог", - сообщает Голик.

Кроме финансирования ремонта дорог и мостов правительство утвердило так же порядок привлечения "Укравтодором" кредитных средств под государственные гарантии, а также инвестиционные программы по трассам Одесса - Мелитополь – Новоазовск и Киев - Сумы – Харьков.

По данным Голика, приняты постановления о:

государственных гарантиях, включающий порядок привлечения кредитных денег для Укравтодора - 19,5 млрд грн;

инвестиционном проекте по трассе М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск - 90 млн грн.;

инвестиционном проекте по трассе Н-07 Киев - Сумы - Харьков - 400 млн грн.

Говоря о ремонте мостов, Голик уточняет, что выделенная на 2020 год сумма в 500 млн гривен включает также ремонт мостов через реку Днепр в Запорожье.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве у Южного моста почти на месяц перекроют движение.

Также мы писали о том, что на родине Зеленского чиновники прикарманили миллионы, выделенные на ремонт дороги.