Чем ближе коронавирус подбирается к Украине, тем ощутимее паника.

После первого случая заражения украинки в Италии, где счет заболевших пошел на сотни, усилились тревожные настроения в западных регионах Украины, откуда родом большинство заробитчан.

Первая зараженная украинка - с родины Страдивари

Первая зараженная украинка живет и работает в городке Кремона в Ломбардии. Но заболела она во время отдыха на юге Италии.

Как рассказала нам украинка Ольга Сытник из Кремоны, 26-летняя девушка сейчас находится на карантине в инфекционной больнице Неаполя вместе с сестрой и родителями, которые тоже живут в Италии, на юге страны, и к которым она приехала погостить.

"В Кремоне карантин, закрыты школы, детские садики. Тут женщина умерла от коронавируса, правда, у нее был рак. Это знаменитый городок, в котором жил скрипичный мастер Страдивари, всегда много туристов, а теперь на улицах мало людей. В магазинах продукты с перебоями - люди быстро все раскупают", - рассказала Сытник.

Среди украинцев в Италии распространяют призывы не ехать пока в Украину, пересидеть вспышку коронавируса в Италии, где медицина надежнее. Многие уже начали отменять запланированные поездки домой на Пасху.

"Думаю, паску будем святить в Италии", - пишет в Facebok живущая в Риме журналистка Марьяна Сороневич.

"Не нужно лишний раз ни себя подвергать опасности, ни земляков в Украине. Попасть там на карантин - это неясно, где и в каких условиях оказаться. А в Италии помогут бесплатно и квалифицированно, в отличие от Украины, где больницы в ужасном состоянии и нет элементарных лекарств. Итальянцы оборудовали военные госпитали, медицинский персонал - профи. Здесь как-то более защищенно", - говорит Марина Гнатик из итальянской Мантуи.

"Я бы очень просил всех украинцев, если вы находитесь в Италии или где-то в другой стране Европы и у вас есть медицинская страховка, не возвращайтесь в Украину. Если есть такая возможность, потерпите, не паникуйте, потому что в Украине вас никто не защитит ни от паники, ни от вируса", - пишет в группе "Украинцы в Италии" Олег Гриценюк.

"Не понимаю, почему все массово кинулись назад в Украину"

В то же время часть украинцев, несмотря на призывы, начала выезжать из Италии.

У кого-то закончился безвизовый срок биометрии, по которой они там оставались и работали нелегально, кто-то едет по семейным обстоятельствам, а кто-то - пытается бежать от коронавируса, полагая, что в Украине все же безопаснее. И интересуются, не будет ли эвакуации в Украину, как из Уханя (в МИД говорят, что о вывозе украинцев из Италии речи не идет).

"Не понимаю, чего все массово ринулись в Украину, во время эпидемии. Подумайте о родных. Если в Италии хотя бы какие-то больницы приготовили, то в Украине нет такой возможности", - пишет в группе украинцев в Италии Иванна Билецкая.

Ситуация в Италии, по словам местных, разнится в зависимости от региона. На севере страны, где больше всего зараженных и где объявлен карантин, не так спокойно, как на юге, где паники нет.

"В Риме почти никто не ходит в масках, но уже тоже разметают продукты, супермаркеты полупустые. Не успевают завозить продукты, которые более или менее дешевые, а возможно не хотят выкладывать, чтобы разбирали то, что подороже. На периферии очереди в супермаркеты по часу-два", - рассказывает Роксолана Лещишин.

"Людей гораздо меньше на улице и в транспорте. Почти все без масок. Но очень внимательно присматриваются друг к другу", - делится Игорь Корф.

"Закрыты на карантин школы, театры, стадионы и многие мелкие магазины. На некоторых висят объявления - "Вход азиатам запрещен". На работу все ходят. В больницах всех с ОРЗ проверяют на коронавирус", - говорит нам Валентина Дубовая из Милана.

"Мы живем в горах 150 км к северу от Милана. В городке спокойно, бары после 18.00 закрыты, церковь, школы, садики тоже закрыты, связь с семейным врачом только по телефону, рецепты он сбрасывает по интернету, аптеки открыты. Немного ажиотаж в супермаркетах, некоторые покупали ящиками сахар, соль, молоко. Стало меньше людей на улицах, но фабрики работают", - делится бывшая тернопольчанка Елена Вовк.

"В первые дни люди присылали друг другу шутки с коронавирусом и серьезно к этому не относились. А когда объявили число больных - немножко запаниковали", - рассказывает Марта Бачинская.

"Большинство итальянцев не особо переживает и не заботится о профилактике, руки мыть - это не в их традиции, и по дому ходят, не меняя обувь", - рассказывает Валентина Фонарюк.

Судя по соцсетям, часть украинских туристов начала отменять поездки в Италию, у многих сгорают билеты.

"Я планировал поехать в Италию, а все вокруг такой крик подняли, будто я в средневековую Европу в разгар чумы лечу. Вот не знаю, что делать", - признается львовянин Тарас Ващук.

"Проклинали черновчанку, которая вернулась из Италии с температурой"

Тем временем в западных регионах Украины нарастают панические настроения из-за близости к границе и возвращения земляков из Италии.

"Появились активисты, которые призывают разворачивать назад "итальянские бусы". И подбивают людей организоваться в группы "защиты от коронавируса". А пограничники после скандальной истории с задержанным автобусом, в котором был пассажир с температурой, уже боятся отправлять кого-то в больницу. Там же такую истерику подняли, не хотели оставаться на карантин в инфекционке, что их отпустили. Правда, и вируса не нашли. А вообще на Закарпатье никто не готов к борьбе с коронавирусом. Представьте, какая паника и коллапс будут, если с границы массово повезут в больницу с подозрением на вирус", - рассказал нам источник в Закарпатской обладминистрации.

Кстати, водители "итальянских бусов" начали массово отказываться от рейсов в Италию.

"Лучше переждать, пока эпидемия пойдет на спад. Да и рискованно возвращаться, мало ли какие неадекваты будут поджидать", - признается нам водитель одного из таких бусов Сергей Забигайло.

А в Украине уже жалуются на обструкцию прибывшие из-за границы, которых проверяют на коронавирус.

"В Черновцах проклинали женщину, которая вернулась из Италии с температурой и ее отвезли в больницу. В городе началась паника. Аналогичная ситуация в селе Долыняны под Хотыном, там устроили травлю на семью Валентины и Андрея Думанских, которые вернулись из Китая. У них двое детей, мальчик болен церебральным параличом, родители возили его к китайским врачам на лечение. Вернулись из Китая 12 февраля. Они здоровы, но односельчане боятся, что им привезли коронавирус, и требуют от местных властей изолировать семью", - рассказали нам в Черновицкой обладминистрации.