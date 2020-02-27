В четверг, 27 февраля, на подмосковном кладбище состоялась церемония прощания с последним маршалом СССР Дмитрием Язовым, который умер 25 февраля после продолжительной болезни.

Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Церемония прощания состоялась на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Во время мероприятия у гроба дежурил военный караул. Также рядом располагались награды покойного.

С траурной речью выступил министр обороны России Сергей Шойгу. Он заявил, что "в самые сложные моменты Дмитрий Тимофеевич Язов оставался самим собой" и выразил уверенность, что последний маршал Советского Союза вошел в историю России. Также на церемонии выступили начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, губернатор Омской области Александр Бурков, председатель совета Общероссийской организации ветеранов России Виктор Ермаков и другие.

После церемонии прощания прошло отпевание покойного.

Видео: YouTube/ Life Новости

Напомним, "Страна" писала о том, как в начале февраля в возрасте 84 лет умерла председатель президиума Верховного Совета УССР Валентина Шевченко.