В Европе хотят ввести санкции в отношении китайских и российских юридических и физических лиц за преступления в киберпространстве. В ограничения войдут запреты на въезд в страны ЕС и замораживание активов.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на пять источников. По их словам, процесс ЕС начнет уже на этой неделе.

Источники не стали называть, в отношении каких компаний и лиц будут введены санкции, а также за какие именно преступления. Санкции, по их словам, направлены на "сдерживание и реагирование на кибератаки, которые представляют собой внешнюю угрозу для ЕС".

Агентство отметило, что эта мера станет первым применением режима "киберсанкций" Евросоюза. В него входят запреты на въезд в страны ЕС и замораживание активов.

Разработку механизма санкций за кибератаки главы МИДов стран ЕС обсуждали еще в октябре 2018 года после того, как Нидерланды заявили о предотвращении российской хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия. Тогда документы на эту тему так и не были приняли, но был разработан механизм принятия санкций за разработку и использование химоружия.



В мае 2019 года ЕС создал юридический механизм введения санкций за кибератаки. При этом ЕС сможет вводить санкции и за "кибератаки против третьих лиц", то есть стран, которые не входят в Евросоюз, а также за атаки на международные организации. Уже в июне Евросоюз объявил о проведении "военных игр" с целью отражения кибератак со стороны России и Китая.

На прошлой неделе обвинения в кибератаке в адрес России выдвинула Грузия. США присоединились к обвинениям. В МИД России считают, что все подобные обвинения "вновь выстраиваются в духе пресловутого highly likely2.

Напомним, что СНБО будет противодействовать киберугрозам совместно с американскими и израильскими компаниями.

Также мы писали о том, что СБУ нейтрализовало 480 кибератак на органы госвласти Украины в прошлом году.