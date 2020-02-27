Святошинский райсуд Киева смягчил меру пресечения для трех членов банды, задержанных за разбой в поселке Козин (там находится элитная Коче-Заспа). Трое из четверых смогут покинуть следственный изолятор - под домашний арест или залог.

О задержании банды заявила еще в конце января столичная полиция.

Четверо подозреваемых в конце года совершили вооруженное ограбление дома в Козине. Примерно через месяц полиция нашла разбойников и опубликовала видео их задержания.

У бандитов нашли огнестрельное оружие, гранаты и ценные вещи.





Как сообщали правоохранители, банду подозревают в пяти подобных преступлениях. Суд поместил всех четверых подозреваемых под стражу на месяц.

Однако 19 февраля, при пересмотре меры пресечения, трое из четверых бандитов получили возможность выйти из-под стражи.

Как стало известно "Стране", одного из членов банды - Игоря Якубовича - Святошинский суд Киева вообще выпустил из под стражи под домашний арест. А его подельники Максим Нор и Максим Уманец получили возможность выйти под залог в 420 тысяч гривен.

Игорь Якубович, Максим Нор, Максим Уманец, Александр Ревун

Все трое - из Днепра (Якубович и Нор зарегистрированы по одному адресу, видимо, родственники). Фактически проживали в Буче - и тоже в одной квартире.

Игорь Якубович - самый старший из подозреваемых, 1964 года рождения. Самый молодой - его вероятный родственник Максим Нор (1998 г.р.).

Отметим, что судья Святощинского райсуда Оксана Скрипник, которая выпустила Якубовича под домашний арест, несколько последних лет до перевода в Киев работала судьей Амуро-Нижнеднепровского райсуда в том же Днепре.

На днях в полиции разоблачили банду, которая ввезла в Украину автомобилей из ЕС на миллионы евро.

В России сообщили о задержании банды украинцев, производившей наркотики в Подмосковье.