В эту пятницу, 28 февраля ГБР ожидает экс-президента Украины Петра Порошенко на допрос по уголовному делу о вмешательстве в деятельность судов.

Об этом гласят материалы суда, передает издание "Украинские Новости".

Напомним, что 21 февраля Печерский суд Киева вынес решение принудительно привести Петра Порошенко на допрос в Государственное бюро расследований в пятницу, 28 февраля, в 14:00.

Стоит отметить, что Госбюро расследований направило в суд ходатайство о принудительном приводе бывшего президента в связи с тем, что 11 февраля Порошенко не явился на допрос.

После решения суда в пользу ГБР, защита бывшего президента заявила, что решение о его приводе на допрос в ГБР, которое было принято Печерским судом, является политическим и обжаловала его в пяти инстанциях.

Однако апелляция адвокатов Порошенко была отклонена и, в связи с этим, решение суда о принудительном приводе Порошенко остается в силе.

Ранее мы писали, что "Стране" стали известны дела, по которым Порошенко принудительно приведут на допрос.