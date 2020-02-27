ГБР подозревает чиновников Житомирской таможни в пособничестве работникам Гослесагентства в хищении леса. После незаконной вырубки древесина отправлялась на экспорт. Одним из фигурантов дела является сын экс-генпрокурора Украины Юрия Луценко - Александр.

Об этом заявили журналисты проекта "Наші гроші", ссылаясь на данные Единого госреестра судебных решений, в котором зафиксировано постановление Хмельницкого горрайонного суда Хмельницкой области.

Всего в деле фигурирует 11 частных предприятий, которые совершали закупку леса и древесного угля у ФОП. Сообщается, что лес вывозился незаконно, под видом сырья. Таким образом функционеры схемы избежали продажи древесины через аукцион.

В свою очередь пограничники региона не проводили надлежащего осмотра вывозимого сырья. Таким образом, при наличии сфальсифицированных данных о происхождении леса, фигуранты получили в областном управлении лесхоза сертификаты, которые позволили отправить древесину на экспорт.

Согласно постановлениям суда, следователи ГБР получили доступ к документам Киевской таможни Гостаможслужбы и Житомирского областного УЛОХ (управление лесо-охотничьих хозяйств - Ред.). Начальник этого управления Андрей Куринский в сентябре 2019 года был уволен по соглашению сторон.

ГБР установила, что к упомянутой схеме могут быть причастны ООО "Тимбертрейд", ООО "Гринвол", ООО "СИД Форест", ООО "Евросантехсервис", ООО "БДК Сервис", ООО "Эль Мелина", ООО "Адманс", ООО "Евро пак трейд ", ООО "Вуд экспорт юа", ООО "Вордтрейдюа" и ООО "Нор тун".

Стоит отметить, что основателем фирмы "Нор тун" является другая компания "Грин Вэй", которой владеет сын экс-генпрокурора Юрия Луценко Александр. По данным журналистов, компания Луценко-младшего экспортировала пиломатериалов почти на $18,5 миллионов.

Напомним, что и сам Юрий Луценко недавно попал в центр скандала. Так, стали известны факты помощи экс-генпрокурора соратникам президента США Дональда Трампа, которые стремились нейтрализовать Джо Байдена перед грядущими американскими выборами.

Также мы публиковали часть переписки Луценко с Руди Джулиани - личным адвокатом американского президента.