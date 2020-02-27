Печерский районный суд разрешил Государственному бюро расследований изъять у компании Google (штат Калифорния, США) видео с возможными угрозами депутата Верховной Рады Софии Федыны ("Европейская солидарность") и волонтера Маруси Зверобой в адрес президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в судебных материалах, передают Украинские новости.

Отмечается, что 19 февраля ГБР, по согласованию с Офисом генерального прокурора, обратилось в суд для предоставления временного доступа к документам, которые находятся во владении компании Google LLC.

Суд удовлетворил ходатайство ГБР и разрешил ознакомиться и изъять в компании Google информацию о Федыне, которая создала на сервисе Google видеохостинге YouTube свой канал, путем изъятия в распечатанном виде или электронном виде, путем записи на оптический носитель информации (флэш-накопитель, оптический диск тому подобное).

Также следователь получит доступ к информации об обстоятельствах загрузки на YouTube видеозаписи с названием "София Федына и Маруся Зверобой. Львовский мега стрим... ибо кто-то думает, что бессмертен...", в частности: о месте и времени загрузки; IP- адресе, с которого прошла загрузка; данных о пользователе, который осуществил загрузку указанной видеозаписи.

Кроме того, Google предоставит оригиналы данной видеозаписи, а в случае невозможности предоставить оригинал - его копию.

Напомним, что София Федына пришла в ГБР, куда ее вызвали для "пидозры", и устроила митинг.

Также мы писали о том, что Зверобой избрали меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.