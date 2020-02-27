На приграничных пунктах пропуска в Украине температурный скрининг прошли уже 75 000 человек. Ни у одного из них признаков заболевания коронавирусом или другими ОРВИ не обнаружено.

С таким заявлением выступил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает телеканал "112 Украина".

В четверг, 27 февраля, представитель пограничников сообщил, что на границе Украины обстановка стабильная.

"К счастью, за минувшие сутки ни одного человека, который бы имел повышенную температуру тела или признаки заболеваемости, мы не обнаружили. Отмечу, что температурному скринингу всего было подвергнуто почти 75 тысяч человек, которые следовали на въезд в Украину", - заявил Демченко.

Напомним, что во вторник, 25 февраля государственная пограничная служба и Министерство здравоохранения приняли решение об обязательном температурном скрининге для всех граждан, прибывающих на территорию Украины.

Также мы писали, что администрация Львовской области выступили с рекомендацией об отмене всех массовых мероприятий из-за угрозы распространения эпидемии смертельного коронавируса COVID-19.