Завтра, 28 февраля, в Киеве под путепроводом возле станции метро "Берестейская" по проспекту Победы в Киеве частично ограничат движение.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"На проспекте Победы под путепроводом возле станции метро "Берестейская" частично ограничат движение с 8:00 до 17:00 28 февраля", - говорится в сообщении.

По информации "Киевавтодора" с утра пятницы, 28 февраля на путепроводе на пересечении улиц Василенко, Дегтяревской над проспектом Победы пройдет ремонт одной из опор и ливнестоков. Движение ограничат в сторону станции метро "Святошино".

В администрации города отметили, что ремонтные работы закончатся к вечеру, чтобы столичные водители не испытывали неудобств.

Ранее мы писали о том, что в Киеве начались масштабные проверки путепроводов.

Напомним, что недавно на проезжую часть упали отвалившиеся куски Дегтяревского путепровода.