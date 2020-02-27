Завтра в Киеве ограничат движение по проспекту Победы
Завтра, 28 февраля, в Киеве под путепроводом возле станции метро "Берестейская" по проспекту Победы в Киеве частично ограничат движение.
Об этом информирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"На проспекте Победы под путепроводом возле станции метро "Берестейская" частично ограничат движение с 8:00 до 17:00 28 февраля", - говорится в сообщении.
По информации "Киевавтодора" с утра пятницы, 28 февраля на путепроводе на пересечении улиц Василенко, Дегтяревской над проспектом Победы пройдет ремонт одной из опор и ливнестоков. Движение ограничат в сторону станции метро "Святошино".
В администрации города отметили, что ремонтные работы закончатся к вечеру, чтобы столичные водители не испытывали неудобств.
Ранее мы писали о том, что в Киеве начались масштабные проверки путепроводов.
Напомним, что недавно на проезжую часть упали отвалившиеся куски Дегтяревского путепровода.