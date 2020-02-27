Представители ВОЗ докладывают о ситуации с коронавирусом. Фото Синьхуа
Представители ВОЗ докладывают о ситуации с коронавирусом. Фото Синьхуа

Коронавирус бродит по Европе и уже появился в странах, которые граничат с Украиной. 

В соседней Румынии 26 человек уже поместили на карантин с подозрением на Covid-19. Но пока только один случай подтвержденного заражения. Все румыны, которых изолировали, контактировали с заболевшим итальянцем.

Италия - эпицентр европейской эпидемии коронавируса. Здесь число зараженных подбирается к 500, а умерших уже 12. Охвачен по-прежнему главным образом север страны, граничащий с остальной Европой. Но есть вспышки и на юге. Там заболела гражданка Украины, которая сейчас в итальянской больнице. 

В самой Украине официально выявленных случаев Covid-19 пока нет. Но есть первые госпитализированные с подозрением на коронавирус. Их трое - на Закарпатье и в Черновцах. То есть на приграничных территориях.

Именно западная граница, которую постоянно пересекают заробитчане - сегодня главный фактор риска для Украины. Тем более, что гастарбайтеры ездят не только в охваченную эпидемией Италию, но и по всей Европе. В которой также неспокойно: первая смерть от коронавируса зафиксирована Франции, есть случаи заболевания в Испании, Австрии и Германии.

"Страна" следит за ситуацией вокруг новой болезни. Материал обновляется. 

10:47  В погранслужбе заверяют, что провели температурный скрининг у 75 тысяч человек, въезжающих в страну. Все здоровы. 

10:40  Экономист Нуриэль Рубини считает, что коронавирус будет глобальной пандемией, которая больно ударит по мировой экономике. Аргументы здесь.

10:32  Интересно, что на Западной Украине еще нет тестов для определения коронавируса. Их туда только собираются отправлять, говорят в Минздраве. И еще предстоит обучить медперсонал ими пользоваться. 

"Львовская, Черновицкая и Закарпатская области, куда приезжает больше людей из Италии, в ближайшее время первыми получат тест-системы для выявления нового коронавируса, а специалисты пройдут соответствующее обучение", - заявили в МОЗ. 

То есть по факту коронавирус в самом рисковом регионе пока даже не смогут диагностировать. 

10:29  Минздрав Украины заявляет, что все украинцы, которых привезли на прошлой неделе в Новые Санжары, здоровы. 

"Вчера стали известны первые результаты тестирования людей в обсервации в Новых Санжарах на новый коронавирус. Результаты всех 48 тестов - отрицательные. Результаты тестирования персонала, обслуживающего санаторий в Новых Санжарах, станут известны в пятницу", - заявили в МОЗ.

10:15  Тем временем в Румынии, где десятки людей забрали на карантин, начался продуктовый ажиотаж. Фото из супермарктов публикует канал Romania TV.

супермаркет Румыния

10:05  Полный список стран Европы, в которых уже есть подтвержденные случаи болезни. 

  • Эстония - 1 случай заражения 
  • Дания - 1 зараженный
  • Норвегия - 1 зараженный
  • Северная Македония - 1 зараженный
  • Италия - 474 зараженных, 12 погибших
  • Германия - 19 зараженных
  • Франция - 17 зараженных, 2 умерших
  • Британия - 13 зараженных
  • Испания - 11 зараженных
  • Австрия - 2 зараженных
  • Хорватия - 2 зараженных
  • Россия - 2 зараженных
  • Румыния - 1 зараженный
  • Бельгия - 1 зараженный
  • Греция - 1 случай заражения
  • Финляндия - 1 случай заражения
  • Швейцария - 1 случая заражения
  • Швеция - 1 случай заражения

10:01  Эстония перенимает эстафету: зараженный приехал из Ирана

9:51  В целом 18 европейских стран уже имеют подтвержденные случаи заражения Covid-19. 

9:45  В Иране - 140 заболевших и 19 умерших. Из Ирана вирус приехал в Грузию: там зафиксирован один зараженный. Из Грузии ежедневные рейсы идут в Украину. 

В самом же Иране на улицы вышли патрули, которые будут выборочно проверять прохожих на симптомы ОРВИ и доставлять их домой или в больницы. Власти страны призвали всех, кто болен хотя бы простудой, ограничить передвижение. 

9:40  В Италии - 474 подтвержденных случая коронавируса. 

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