В Эстонии зафиксирован первый случай заражения новым типом коронавируса. Об этом заявил министр социальных дел Танель Кийк, пишет Интерфакс.

"Сегодня утром, 27 февраля, поступила информация о том, что в Эстонии по состоянию на вечер вчерашнего дня выявлен первый зараженный. Речь идет о постоянном жителе Эстонии, который не является ее гражданином. Более точную информацию даст департамент здоровья", - сказал Кийк.

Зараженный вернулся в Эстонию в среду вечером из Ирана, сейчас он изолирован в больнице. По информации министра, речь идет о гражданине Ирана.

Между тем, по данным портала "Дельфи", зараженный вирусом мужчина приехал на автобусе из Риги. Сейчас власти ищут людей, находившихся с ним в этом автобусе.

Напомним, что в Дании зафиксирован первый случая заражения коронавирусом, больного заперли в его доме.

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