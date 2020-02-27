Кому в Украине повысят пенсии с 1 марта, а кому не повезло
С 1 марта 2020 года пенсии в Украине резко вырастут после индексации. Прибавку начислят большинству украинских пенсионеров, но будут и те, кто останутся без доплат, сообщает "Сегодня".
Согласно данным Министерства соцполитики, автоматическая индексация пройдет для таких категорий:
- пенсионеры по возрасту,
- по инвалидности,
- по потере кормильца,
- пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).
Тем пенсионерам, которые получают выплаты не по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058, а по другим нормам, индексация проведена не будет.
Кто останется без повышения:
- получатели "социальных пенсий", то есть те, у кого нет страхового стажа для назначения даже минимальной пенсии; таких в Украине 0,7% или 51 тыс. человек.
- работающие пенсионеры,
- получатели пенсий, которым выплаты назначили в 2019 и 2020 году.
- госслужащие,
- научные работники,
- помощники народных депутатов,
- получатели максимальных пенсий (сегодня - 16 380 грн),
- получатели специальных пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, таких около 3,3 тыс. человек).
В случае, если после индексации у этих категорий пенсия будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, то и ее также могут пересчитать.
А работающим пенсионерам пенсию пересчитают с 1 апреля 2020 года, но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.
По оценкам ПФУ, с учетом работающих пенсионеров, без повышения останутся около 3,5 миллиона пенсионеров.
Пенсии будут проиндексированы с учетом роста средней зарплаты в 2019 году по сравнению с 2018 годом и инфляцией за 2019 год. Согласно подсчетам, пенсия в марте 2020 будет повышена в среднем на 11%. Средняя пенсия в Украине равняется 3 064 грн, после индексации она может вырасти на 306 грн (до 3 370 грн).
Напомним, что впервые с 2014 года украинцу удалось через суд добиться начисления повышенной чернобыльской пенсии.
Также мы писали о том, что "Слуги народа" считают повышение пенсионного возраста в Украине неизбежным.