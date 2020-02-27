С 1 марта 2020 года пенсии в Украине резко вырастут после индексации. Прибавку начислят большинству украинских пенсионеров, но будут и те, кто останутся без доплат, сообщает "Сегодня".

Согласно данным Министерства соцполитики, автоматическая индексация пройдет для таких категорий:

пенсионеры по возрасту,

по инвалидности,

по потере кормильца,

пенсионеры по выслуге лет (медработники и учителя, у которых не меньше 30 лет стажа в профессии).

Тем пенсионерам, которые получают выплаты не по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" №1058, а по другим нормам, индексация проведена не будет.

Кто останется без повышения:

получатели "социальных пенсий", то есть те, у кого нет страхового стажа для назначения даже минимальной пенсии; таких в Украине 0,7% или 51 тыс. человек.

работающие пенсионеры,

получатели пенсий, которым выплаты назначили в 2019 и 2020 году.

госслужащие,

научные работники,

помощники народных депутатов,

получатели максимальных пенсий (сегодня - 16 380 грн),

получатели специальных пенсии или пожизненное содержание (судьи и прокуроры, таких около 3,3 тыс. человек).

В случае, если после индексации у этих категорий пенсия будет меньше, чем такая же "трудовая" по возрасту, то и ее также могут пересчитать.

А работающим пенсионерам пенсию пересчитают с 1 апреля 2020 года, но при условии, что они проработали официально не менее двух лет после назначения пенсии.

По оценкам ПФУ, с учетом работающих пенсионеров, без повышения останутся около 3,5 миллиона пенсионеров.

Пенсии будут проиндексированы с учетом роста средней зарплаты в 2019 году по сравнению с 2018 годом и инфляцией за 2019 год. Согласно подсчетам, пенсия в марте 2020 будет повышена в среднем на 11%. Средняя пенсия в Украине равняется 3 064 грн, после индексации она может вырасти на 306 грн (до 3 370 грн).

Напомним, что впервые с 2014 года украинцу удалось через суд добиться начисления повышенной чернобыльской пенсии.

Также мы писали о том, что "Слуги народа" считают повышение пенсионного возраста в Украине неизбежным.