Разный Путин, фото из соцсетей

Президент России Владимир Путин рассказал о том, использует ли он двойников в повседневной жизни ради собственной безопасности.

Об этом хозяин Кремля рассказал в интервью агентству ТАСС.

- Вы настоящий? - задал вопрос журналист.

Путин: - Да

- А двойник есть?

Путин: - Нет.

- И не было?

Путин: - Нет.

- А тема вообще возникала когда-нибудь такая?

Путин: - Возникала. Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.

- Чтобы просто дублёр ехал там, где стрёмно.

Путин: - Ну, ехал, появлялся там.

- То есть нет?

Путин: - Нет.

Путин Фото ТАСС

Ранее "Страна" сообщала, что Путин поддержал идею всенародного референдума по поправкам Конституции в день рождения Ленина.

Так же мы рассказывали, что Путин пообещал обеспечить армию и флот России гиперзвуковым и лазерным оружием.

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