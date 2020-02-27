Президент России Владимир Путин рассказал о том, использует ли он двойников в повседневной жизни ради собственной безопасности.

Об этом хозяин Кремля рассказал в интервью агентству ТАСС.



- Вы настоящий? - задал вопрос журналист.



Путин: - Да



- А двойник есть?



Путин: - Нет.



- И не было?



Путин: - Нет.



- А тема вообще возникала когда-нибудь такая?



Путин: - Возникала. Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.



- Чтобы просто дублёр ехал там, где стрёмно.



Путин: - Ну, ехал, появлялся там.



- То есть нет?



Путин: - Нет.

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