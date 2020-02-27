Путин рассказал об идее выпускать вместо себя двойника
Президент России Владимир Путин рассказал о том, использует ли он двойников в повседневной жизни ради собственной безопасности.
Об этом хозяин Кремля рассказал в интервью агентству ТАСС.
- Вы настоящий? - задал вопрос журналист.
Путин: - Да
- А двойник есть?
Путин: - Нет.
- И не было?
Путин: - Нет.
- А тема вообще возникала когда-нибудь такая?
Путин: - Возникала. Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.
- Чтобы просто дублёр ехал там, где стрёмно.
Путин: - Ну, ехал, появлялся там.
- То есть нет?
Путин: - Нет.
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