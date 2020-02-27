Россию на Евровидении-2020 в Роттердаме представит 35-летний певец Александр Панайотов, который родился в Запорожье. Об этом сообщает Starhit.

Песню, с которой артист выступит на музыкальном конкурсе, пока еще шлифуют и широкой публике не предъявили. Однако известно, что выбрать композицию для Евровидения Панайотову помог его продюсер Григорий Лепс.

Музыкант родился в Запорожье, но не раз принимал участие в российских музыкальных проектах: в 2003 году занял почетное второе место в "Народном артисте" на канале "Россия", в 2016-м дошел до финала шоу "Голос" на Первом, после которого и стал подопечным продюсерского центра Григория Лепса.

Напомним, что Евровидение-2020 могут перенести из-за коронавируса.

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