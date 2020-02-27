Пока украинцы активно читают новости о коронавирусе, в страну пришла вторая волна эпидемии гриппа - свиного. Причем, очень серьезная. За прошлую неделю - с 17 по 23 февраля - в Украине от осложнений скончались 10 человек.

За семь дней заболели гриппом и ОРВИ более 217 тысяч человек, из которых 61,3% - дети в возрасте до 17 лет.

Для сравнения, всего с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли 48 человек, ни один из них не был вакцинирован.

Грипп, которым сейчас болеют украинцы, неофициально называется свиным, грамотно - H1N1/pdm09. Впервые о нем украинцы узнали в 2009 году, когда эпидемия переросла в пандемию и теперь вспыхивает из года в год в осенне-зимний период.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Жертвы гриппа в Украине

В Украине первый летальный случай зафиксировали еще 31 декабря, когда медработник скончался в реанимации. Сразу после нового года Минздрав объявил первую волну эпидемии гриппа. А врач-инфекционист Национального медуниверситета им. Богомольца Ольга Голубовская рассказала, что в Украину пришел сезон тяжелого гриппа. По ее данным, у больных еще в начале января тестировался грипп H1N1/pdm09, который привел к смерти 2100 человек в США.

В Житомире 3 января от пандемического вируса гриппа скончалась 55-летняя женщина. В мазках больной был определен вирус гриппа А (H1N1). Она обратилась за медицинской помощью на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. Также от осложнений гриппа в этот день скончалась 31-летняя беременная, ее ребенок выжил.

24 января стало известно, что в Днепре из-за молниеносной формы свиного гриппа скончался 2-летний малыш.

Среди общего числа умерших 11 человек вообще не обращались за медпомощью, а каждый пятый обратился в больницу только на шестой день болезни из-за критического ухудшения состояния здоровья. Кроме того, все жертвы гриппа не были привиты.

В Тернопольской области с начала года три человека умерли от вирусной пневмонии. Врач-пульмонолог Тернопольской городской коммунальной больницы №2 Алла Пастернак указала на ошибки больных, которые вовремя не обращаются к медикам.

"Больные принимают жаропонижающие препараты, не обращаясь к семейному врачу. Один-два-три-четыре дня они лечатся самостоятельно. Тогда уже начинает нарастать одышка, высокая температура, сухой кашель или даже кашель с прожилками крови", - рассказала специалист.

Лидирует по числу погибших Житомирская область. За несколько недель января 2020 года в Житомирской области обследовали 75 больных, в 31 случае грипп подтвердился лабораторно - в мазках из зева определен вирус гриппа А (H1N1) пандемический — "свиной грипп". Также грипп проявлял себя в Тернопольской, Винницкой, Днепропетровской области.

Фото: facebook.com

Что известно про штамм H1N1

H1N1 известен как пандемический или свиной грипп. Он вызывает осложнения в виде пневмоний. Это самый распространенный тип гриппа, серотип вируса гриппа А, который вызывает самые масштабные эпидемии и может вызвать заболевание как у людей, так и у многих животных.

Идентифицировали этот тип гриппа еще в 1931 году американским ученым Ричардом Шоупом. Грипп стал причиной нескольких пандемий - в 1918 году (испанский грипп) и 2009 году (свиной грипп).

Штамм пандемичного H1N1 2009 (англ. Pandemic (H1N1) 09 Virus в 2009 году стал известен под названием "свиной грипп".

11 июня 2009 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально сообщила о начавшейся пандемии гриппа A(H1N1/09) - пандемии гриппа H1N1 в 2009 году (объявила шестую фазу пандемии).

В Украине тогда была настоящая паника: в аптеках раскупали маски, витамин С, оксолиновую мазь и противовирусные препараты. В магазинах исчезли лимоны и лук. А правительство с помпой встречало в аэропорту "Борисполь" первые партии противовирусного препарата "Тамифлю".

Симптомы гриппа:

Внезапное начало болезни;

головная боль;

ломота в мышцах и суставах;

боль в горле;

повышенная температура тела до 38°C и больше;

кашель;

в отдельных случаях рвота и понос.

Эпидпорог и вторая волна заболевания

В стране интенсивный показатель заболеваемости в Украине превышает эпидемиологический порог на 19,3%. За прошедшую неделю ОРВИ заболели более 217 тыс. человек, из них 61,3% - дети.

В настоящий момент неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ сохраняется в Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и Киеве. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

По методу ПЦР в лабораториях в 25 из 71 образцовбыли выявлены вирусы гриппа: 13 - типа А(Н1)pdm09, 9 - типа А не субтипованый, 3 - типа B.

Фото: facebook.com/moz.ukr

Тем временем из-за распространения гриппа и коронавируса в мире в Украине резко вырос спрос на медицинские маски. В некоторых аптеках они уже полностью раскуплены. Также у украинцев спросом пользуется экспресс-тест на грипп, который еще называют цито-тест. Средняя цена в киевских аптеках около 300 гривен (стоимость отличается в зависимости от страны-производителя и аптечной сети). Выявить простуда у вас или грипп предлагают, взяв мазок из носа.