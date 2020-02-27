Ни у одного из 89 украинцев, которые находятся на обсервации в Новых Санжарах Полтавской области, молекулярно-генетические исследования не обнаружили коронавирус Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ссылаясь на главу ведомства Алексея Данилова.

"Ни один из 89 эвакуированных, которые находятся на обсервации в поселке Новые Санжары Полтавской области, на сегодняшний день не болен Covid-2019", - заявил Данилов, подтверждая информацию Минздрава. По словам секретаря СНБО, молекулярно-генетические исследования биологического материала, который брали у эвакуированных, в настоящее время не обнаружили вирус.

Отмечается, что первая партия биоматериала была передана самолетом в Киев 22 февраля. Следующий сбор биологического материала у эвакуированных - в воскресенье, 1 марта.

На данный момент в мире зафиксировано 82 164 зараженных на Covid-19, из них 2801 случаев закончились летально. Вылечились - 32 897 человек.

Напомним, что первая украинка с коронавирусом госпитализирована в Италии.

Также по данным ВОЗ, коронавирус чаще находят за пределами Китая, чем на его территории.