В Германии в результате тяжелой аварии, в которой столкнулись не менее 17 авто, погиб один человек, десятки пострадали. Один тяжело раненый был доставлен в больницу на вертолете.

Об этом сообщает немецкое издание Sueddeutsche Zeitung.

"В среду утром, 26 февраля, на трассе А6 в направлении Нюрнберга произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По данным полиции, между перекрестками Альфельда и Альтдорфа, столкнулись друг с другом по меньшей мере 17 автомобилей", - говорится в сообщении.

Представитель полиции отмечает, что точное количество задействованных транспортных средств в ДТП неизвестна, так как, вероятно, часть участников ДТП смогла тронуться после столкновения.

В результате аварии погиб один человек. "Один человек был тяжело ранен в результате столкновения и погиб на месте происшествия. Еще около двух десятков человек получили ранения, и в настоящее время большой отряд спасателей заботится о медицинской помощи для них. Один тяжело пострадавший был доставлен в больницу на вертолете", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что причина аварии пока неизвестна. "Во время аварии выпал сильный снег, дорога, вероятно, была скользкой и была плохая видимость", - отметил представитель полиции, но оговорился, что это всего лишь гипотеза.

Напомним, что в Германии во время отмечания масленицы машина протаранила толпу, пострадали 15 человек.

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