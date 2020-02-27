В результате воздушной атаки сил Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии погибли двое военнослужащих ВС Турции, еще двое турецких военных получили ранения.

Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на Министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, ответным ударом ВС Турции нейтрализовали 114 солдат сирийской армии. По данным из различных источников в регионе, захвачены три танка, уничтожены зенитная установка, три танка и транспортные средства противника.

Идлиб стал одной из точек, где вступили в противоречие интересы поддерживаемых Россией сирийских властей и Турции.

Напомним, что Путин и Эрдоган по телефону обсудили ситуацию в сирийском городе Идлиб.

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