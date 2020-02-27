Вчера вечером, 26 февраля, в Киеве произошло еще одно дерзкое ограбление. В Днепровском районе столицы налетчик в камуфляже и медицинской маске ограбил отделение "Новой почты" №130, что на бульваре Ярослава Гашека, 8А.

Налетчик зашел внутрь помещения около 21:00 и начал угрожать сотруднику почты пистолетом. Затем он достал пакет и потребовал сложить в него все, что находится в кассе, как сообщает Информатор.

Мужчина был одет в камуфляжную униформу, его лицо скрывала медицинская маска. Кассир отдал ему содержимое кассы. По предварительной информации, грабитель унес с собой около 20 000 гривен.

Видео: Информатор Киев

На место ЧП прибыла патрульная полиция и следователи главного управления полиции. Подозреваемого разыскивают.

Ранее "Страна" сообщала, что из пункта обмена валют на Печерске в Киеве украли треть миллиона долларов.

Так же мы рассказывали, что полиция опубликовала видео серии ограблений в почтовых отделениях Киева.