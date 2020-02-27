Госдепартамент США выступил со специальным заявлением, посвященным шестой годовщине аннексии Крыма. В заявлении говорится, что Вашингтон никогда не признает суверенитет России над полуостровом и содержится требование вернуть его Украине.

"Как подчеркивается в Крымской декларации 2018 года, США не признают и никогда не признают притязания России на суверенитет полуострова. Мы призываем Россию прекратить оккупацию Крыма", - говорится в заявлении главы Госдепа Майка Помпео, как передает Интерфакс.

Помпео отметил, что "нарастающая милитаризация Крыма является угрозой общей безопасности", а также обвинил крымские власти в нарушениях прав и свобод человека, включая свободу вероисповедания, и ущемлении интересов крымских татар.

"Соединенные Штаты осуждают незаконные действия России в Крыму и ее продолжающиеся агрессивные действия против Украины, в том числе в Донбассе, и будут сохранять санкции против России до тех пор, пока она не вернет контроль над Крымом Украине и полностью не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям", - уточнил Помпео.

Напомним, страны Евросоюза и США считают действия РФ аннексией, ввели санкции в отношении сотен компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда и что полуостров принадлежит ей.

Напомним, ранее президент Зеленский подписал указ о появлении Дня сопротивления оккупации Крыма.

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