От простой критики в адрес американских масс-медиа президент США Дональд Трамп перешел к активной контрдеятельности.

Его предвыборный штаб подал в суд иск о клевете против влиятельной газеты The New York Times. Адвокаты утверждают, что газета намеренно опубликовала не соответствующий действительности материал о российском вмешательстве во время президентских выборов США в 2016 году.

Иск подали в Верховный суд штата Нью-Йорк. "Иск направлен на привлечение газеты к ответственности за намеренную публикацию ложных заявлений против кампании президента", - заявила Дженна Эллис, старший юрисконсульт Трампа, которое опубликовано в Twitter штаба.

Напомним, что после публикации материалов о российском вмешательстве в выборы, в США начали расследование. В марте 2019-го следствие объявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться в предвыборную гонку в США, однако заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией не удалось из-за недостаточного количества улик.

Вместе с тем NYT со ссылкой на источники сообщила о позиции разведки по поводу возможного вмешательства России в президентские выборы США 2020 года. По данным издания, российская сторона хочет вмешаться в кампанию, чтобы попытаться переизбрать Дональда Трампа.

Ранее мы сообщали, что бывший врач Белого дома рассказал, как Трампа ограничивали в мороженом и пытались затащить в спортзал.