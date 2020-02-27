Смертельно опасный коронавирус Covid-19 продолжает расползаться по планете. И в печальный список зараженных уже попала и украинка, работающая в Италии.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени четверга, 27 февраля, (19:00, 26 февраля, по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 81 274 человека, умерло уже 2 769 человека.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 78 196; 2 718 погибших (в том числе 2 в Гонконге и 1 в Тайване). За пределами Китая: 3 078 подтвержденных случаев заболевания, 51 смертельный эпизод. На материковой части Китая вылечить удалось 29 775 человек", - как уверяют чиновники от медицины.