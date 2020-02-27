В США разразилась очередная трагедия со стрельбой. Здесь, в городе Милуоки (административный центр одноименного округа в штате Висконсин - Ред.), на пивоваренном заводе компании Molson Coors разыгралась невероятная драма.

Один из сотрудников пивзавода расстрелял своих пятерых коллег, после чего покончил с собой, как передает Associated Press со ссылкой на полицию.

Ранее местные СМИ сообщали о семерых погибших.

Стрелком оказался 51-летний мужчина из Милуоки. Местные власти не смогли назвать причину, по которой он совершил нападение на коллег. Они полагают, что стрелок действовал один.

В полиции отметили, что других раненых, кроме тех, кто скончался, в результате инцидента нет. Тела жертв до сих пор не опознаны.

Генеральный директор Molson Coors Гэвин Хаттерсли назвал стрелка "активным работником пивоваренного завода". Он добавил, что пивоварня будет закрыта на время, чтобы дать людям время оправиться.

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме выразил соболезнования семьям погибших в результате стрельбы на пивоваренном заводе.

Завод Molson Coors в Милуоки одним из крупнейших в США пивоваренных заводов, на его территории находятся как производственные территории, так и офисы. Завод был основан 160 лет назад, и в его исторические помещения водят экскурсионные туры.

Компании Molson Coors принадлежат права на пивные торговые марки Coors и Miller.

Ранее "Страна" сообщала, что в Калифорнии произошла бойня в школе. Ранены шесть человек, стрелок мертв.

Так же мы рассказывали, что восемь человек убиты при стрельбе на улице в окрестностях Франкфурта.