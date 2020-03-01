Британские ученые установили, что серебристые чайки предпочитают еду, которую потрогал человек, той, к которой он не прикасался. Это показал эксперимент с участием 24 птиц.

Результаты исследования опубликованы в Royal Society Open Science.

В ходе эксперимента ученые подходили к чайкам, живущим в прибрежных городах Великобритании, и давали им на выбор две одинаковых порции угощения. Одну из них предварительно люди держали в руках так, чтобы птицы это видели. Из 24 птиц, которые решились взять еду, сразу 19 (79%) предпочли потроганную человеком.

Также был проведен еще один опыт с несъедобным предметом - порезанными губками для мытья посуды. К эксперименту удалось привлечь 41 чайку, из которых к губкам подошли 32, а поклевали их - 23 птицы. Из этих 23 птиц 15 (65%) предпочли губки, которые потрогала исследовательница, что чуть больше случайного попадания (в отличие от результатов того же эксперимента со злаковыми батончиками).

Таким образом, можно заключить, что серебристые чайки при выборе еды ориентируются на действия человека. Скорее всего, потому, что человек трогает какую-то пищу, они определяют, что она съедобная.

Другие объекты, которые трогает человек, их не сильно интересуют: по-видимому, поведение человека для чаек важно только в контексте того, где достать пропитание.

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