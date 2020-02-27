Первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией отмечен у украинки в Италии, где число заболевших перевалило за четыре сотни.

Об этом сообщает итальянская Fanpage.

26-летняя украинская девушка из Кремоны в Ломбардии, где она живет и работает, почувствовала себя нехорошо после нескольких дней отдыха в Монтано-Антилии, что в небольшом городке на побережье Чиленто, глубокой провинции Салерно. Девушка отправилась в больницу, где ей постивили положительный диагноз на коронавирус. Этот случай также стал первым в итальянской провинции Кампанья.

Результат второй пробы должен быть подтвержден Римским институтом Спалланзани. Все те, кто вступал в контакт с девушкой, прежде всего семья, которая сопровождала ее в больницу, помещены в карантин.

О заразившейся украинке также написала в Facebook журналист Марьяна Сороневич.

"В регионе Кампания 26-летняя украинка положительна на коронавирус. Это – первый случай заражения среди украинцев", – написала она.

Украинская девушка приехала из Кремоны 15 февраля. Она почувствовала первые симптомы заболевания через пять дней после возвращения. Ее анализ, проведенный в лаборатории в Неаполе, дал положительный результат на коронавирус.

Прошлой ночью девушка обратилась в больницу Валло-делла-Лукания, где ее немедленно изолировали.

Состояние здоровья украинки не критическое. Девушку перевели в инфекционную больницу "Котуньо" в Неаполе.

Ранее "Страна" сообщала, что в Министерстве здравоохранения заявили, что ВОЗ не продлевала инкубационный период коронавируса, а также о том, что сразу десять человек умерли в Украине от гриппа за прошедшую неделю.