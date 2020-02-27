За минувшую неделю получены сообщение о десяти летальных случаев вследствие осложнений гриппа, что подтверждено лабораторно.

С начала эпидемиологического сезона в Украине уже 48 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит.

Всего в Украине за прошедшую неделю, с 17 по 23 февраля, ОРВИ заболели 217 459 человек, из них 61,3% - дети.

Об этом говорится в оперативной сводке МОЗ Украины.

Так, интенсивный показатель заболеваемости составил 568,7 на 100 000 населения, что на 19,3% больше эпидемического порога по Украине.

В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрирована эпидемическая активность различной интенсивности.

В МОЗ напомнили, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа. Чаще всего это типичный для зимнего времени года и вполне ожидаемый эпидемический подъем заболеваемости.

По результатам лабораторного исследования методом ПЦР в 25 из 71 образца материалов определены вирусы гриппа: 13 - типа А (Н1) pdm09, 9 - типа а не субтипировано, 3 - типа B.

В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 225 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 237 345 человек.

Ранее "Страна" информировала, что в Ровенской и Сумской областях два человека умерли после гриппа.

Также мы писали, что в Черновцах госпитализировали двоих пациентов с подозрением на коронавирус.