"Легкость необыкновенная". Сурков охарактеризовал Зеленского цитатой гоголевского Хлестакова
Бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков описал свои впечатления от Владимира Зеленского. При этом он использовал цитату из комедии Николая Гоголя "Ревизор".
Тему Зеленского российский политик затронул в интервью для сайта "Актуальные комментарии".
"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях", - сказал Сурков о президенте Украины.
Использованная им цитата, которой охарактеризовал Сурков Зеленского, принадлежит герою комедии "Ревизор" Ивану Хлестакову. По сюжету комедии, этот мелкий чиновник, которого в уездном городе ошибочно приняли за ревизора, сочиняет о себе небылицы.
В одной из сцен он приписал себе сочинение самых популярных произведений своего времени.
"Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: "Женитьба Фигаро", "Роберт-Дьявол", "Норма". Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: "Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь". Думаю себе: "Пожалуй, изволь, братец!" И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня лёгкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под именем барона Брамбеуса, "Фрегат Надежды" и "Московский телеграф"… всё это я написал", - произносит Хлестаков.
От фамилии героя происходит понятие "хлестаковщина", обозначающее безудержное хвастовство.
Ранее "Страна" писала, что Сурков ушел в отставку и объяснил, почему.
Мы также приводили комментарий Арсена Авакова некоторых пассажей из свежего интервью Суркова.