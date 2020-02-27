Бывший помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков описал свои впечатления от Владимира Зеленского. При этом он использовал цитату из комедии Николая Гоголя "Ревизор".

Тему Зеленского российский политик затронул в интервью для сайта "Актуальные комментарии".

"Не лох. Во всяком случае, в Париже все приняли его за президента... У него легкость необыкновенная в мыслях", - сказал Сурков о президенте Украины.

Использованная им цитата, которой охарактеризовал Сурков Зеленского, принадлежит герою комедии "Ревизор" Ивану Хлестакову. По сюжету комедии, этот мелкий чиновник, которого в уездном городе ошибочно приняли за ревизора, сочиняет о себе небылицы.

В одной из сцен он приписал себе сочинение самых популярных произведений своего времени.

"Да, и в журналы помещаю. Моих, впрочем, много есть сочинений: "Женитьба Фигаро", "Роберт-Дьявол", "Норма". Уж и названий даже не помню. И всё случаем: я не хотел писать, но театральная дирекция говорит: "Пожалуйста, братец, напиши что-нибудь". Думаю себе: "Пожалуй, изволь, братец!" И тут же в один вечер, кажется, всё написал, всех изумил. У меня лёгкость необыкновенная в мыслях. Всё это, что было под именем барона Брамбеуса, "Фрегат Надежды" и "Московский телеграф"… всё это я написал", - произносит Хлестаков.

От фамилии героя происходит понятие "хлестаковщина", обозначающее безудержное хвастовство.

Ранее "Страна" писала, что Сурков ушел в отставку и объяснил, почему.

Мы также приводили комментарий Арсена Авакова некоторых пассажей из свежего интервью Суркова.