Власти Гонконга заявили о намерении выделить каждому постоянному совершеннолетнему жителю этого особого административного района КНР $1280.

Об этом сообщил министр финансов Гонконга Пол Чан, передает ВВС.

"После тщательного анализа я решил перевести по 10 тыс. гонконгских долларов ($1280 - Ред.) для постоянных жителей Гонконга в возрасте от 18 лет. Это делается с целью поощрения и активизации внутреннего потребления, с одной стороны, и избавления от финансового бремени - с другой", - сказал Чан.

Кроме того, ожидается, что местное правительство снизит стоимость аренды жилья, а также уменьшит налоги на доходы и имущество.

Как отмечается, такие инициативы связаны с тем, что экономика Гонконга столкнулась с проблемами в результате массовых протестов и распространения коронавируса (подтвержден 81 случай заражения и две смерти).

По последним данным, в мире подтверждено 81 002 случая заражения коронавирусом, 2762 больных умерли, 30 098 выздоровели.

Напомним, что в Гонконге заявили о разработке вакцины против коронавируса из Китая, которую уже начали тестировать.

Ранее сообщалось, что в ВОЗ обеспокоены тем, что коронавирус начал распространяться за пределами Китая.