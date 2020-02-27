Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский написал, что за январь получил 11,6 тысяч гривен. Это почти в пять раз меньше, чем указано в данных Кабмина о зарплатах членов правительства.

Свои доходы и зарплаты замов Бородянский опубликовал в Telegram-канале.

"Для всех любителей фейков, манипуляций и распространения непроверенных фактов сообщаю о размере фактически полученной заработной платы руководства МКМС за январь", - начал пост Бородянский.

Далее он указал, что фактически получил в январе 11 653 грн, его первый заместитель Анатолий Максимчук - 39600 грн, заместители Ирина Подоляк, Владимир Шумилин, Алексей Сивирин и Светлана Фоменко - по 80 500 грн.

"Чтобы не распространять фейки, достаточно пользоваться официальной информацией, а не тиражировать ложь анонимных "источников" и сайтов "сливных бачков", - завершил отчет министр.

Между тем на сайте правительства сказано, что зарплата Бородянского за январь составила вместе с премией 54 477 гривен. Из них 14 477 гривен - это должностной оклад и надбавки, а еще 40 000 гривен – премия за январь. Последнюю должны выплатить в феврале. После удержания налогов и сборов от 54 с лишним тысяч фактически министр получил 43 854 гривны.

Ранее "Страна" писала, что глава "Укргидроэнерго" в 2019 году заработал 16 миллионов гривен - больше, чем президент США.

Также мы сообщали, что экс-нардеп Сергей Лещенко получил в феврале от "Укрзализныци" 332 тысячи гривен.