Из-за аномально теплой зимы и из-за недостатка воды в реках Украину может поразить засуха.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в ходе презентации онлайн-платформы Eco Platform.

По его словам, такой теплой и бесснежной зимы в Украине давно не было.

"С точки зрения возможной засухи, мы проводили в рамках деятельности Водагентства совещание. Это серьезный вызов, которого в стране раньше не было. Такая зима была когда-то в девяностых годах. Мы обсуждаем вопрос, как увеличивать мелиорацию и увеличивать площади под орошение", - заявил Оржель.

По его словам, министерство пытается определить, как бороться с потенциальной проблемой.

Ранее сообщалось, что на 27 февраля в Украине объявили штормовое предупреждение первого уровня опасности.

Также отметим, что из-за глобального потепления два острова Индонезии ушли под воду, и еще четыре тонут.