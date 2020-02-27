Пользовательница соцсети Facebook Алла Желизняк рассказала на своей странице о том, что ехала в киевском такси, которое вел мужчина, чрезвычайно похожий на Михаила Гаврилюка.

Последний известен как один из символов Майдана, "казак" и депутат Верховной Рады 8-го созыва.

Пост о таксисте появился Facebook вечером 26 февраля

"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, как выходила из машины. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще более похож", - написала Алла.

Женщина опубликовала фото с онлайн-сервиса такси, а также снимки знаменитого казака Гаврилюка.

В комментариях Желизняк добавила, что водитель общался на украинском языке и ехал вежливо.

Мнения подписчиков страницы разделились. Одни считают, что в водитель действительно - одно лицо с экс-нардепом и в жизни всякое случается. Другие же не видят особого сходства.

Ранее "Страна" писала, что у Гаврилюка нашли огромный новый дом в Карпатах.

Мы также писали, что "казак" ездит на внедорожнике, предназначенном для нужд АТО.