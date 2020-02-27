Погода в Украине ухудшится завтра, 27 февраля, значительно ухудшится.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ожидаются сильные порывы ветра.

Соответственно с прогнозом украинских синоптиков, завтра в южных и восточных областях Украины ожидаются порывы ветра 15-20 метров в секунду. В связи с непогодой был объявлен первый уровень опасности.

В связи с этим спасатели советуют плотно закрывать окна дома, а на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт.

Во время сильного ветра спрятаться в ближайшем помещении или природном укрытии.

Ранее сообщалось, что 25 февраля в Чернобыле увидели первую в году радугу со снегом и дождем.

Также мы писали, что на запад Украины уже идет потепление, а ее восток содрогнется от ночных морозов.