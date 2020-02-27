Полицейские Белоцерковщины изъяли удостоверение водителя за неуплату алиментов.

Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

В частности, в селе Ивановка группа реагирования патрульной полиции во время несения службы остановила автомобиль "ВАЗ-2106", за рулем которого находился 33-летний мужчина.

В ходе проверки водителя по учету МВД Украины правоохранители установили, что мужчина уклоняется от уплаты алиментов в пользу ребенка, в связи с этим в государственной исполнительной службе открыто соответствующее производство.

Одним из ограничений, которое распространялось на правонарушителя, было установление временного ограничения в праве управления транспортными средствами.

В соответствии с процессуальными нормами полицейские изъяли у молодого человека его водительское удостоверение и составили протокол по ч. 3 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления таким транспортным средством или не предъявившим их для проверки, или в отношении которого установлено временное ограничение в праве управления транспортными средствами) КУоАП.

Напомним, что в Украине увеличился размер алиментов.

Также мы писали, что из "Борисполя" не выпустили должника по алиментам, который летел в Эмираты.